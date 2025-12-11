Maroc : pourquoi Hamza Igamane est réserviste à la CAN

L’information n’est pas passée inaperçue. Sensation du début de saison du côté du LOSC, Hamza Igamane était rapidement devenu le chouchou des supporters lillois et du Maroc. En quête d’un numéro 9, la formation marocaine espérait bien voir le jeune buteur de 23 ans débuter la CAN à domicile en tant que titulaire. Mais tout a basculé face à l’OM il y a quelques jours. Touché aux ischios, Hamza Igamane a cédé sa place sur blessure et les premiers examens n’étaient pas rassurants.

Finalement, ce jeudi, Walid Regragui a dévoilé sa liste et il a décidé de placer Hamza Igamane sur la liste des réservistes. Selon nos informations, les premiers examens passés avec le LOSC laissent entendre qu’il sera absent environ 3 semaines. Une absence plus courte que celle qui circulait sur les réseaux ces derniers jours (5 semaines). D’autres examens sont attendus pour savoir s’il sera apte ou non à participer à la compétition. Il va se rendre au Maroc pour participer au stage et le staff marocain tranchera par la suite.