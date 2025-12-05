AC Milan : la direction a fait son choix pour Mike Maignan

Notamment courtisé par le Bayern Munich alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, Mike Maignan pourra discuter avec le club de son choix à partir du 1er janvier. Le gardien français de 30 ans pourrait alors changer d’air, lui qui est arrivé en 2021 du côté de la Lombardie et dispute alors sa cinquième saison.

Champion d’Italie en 2022 avec les Rossoneri, Mike Maignan réalise cette saison encore de belles performances et la direction lombarde entend le garder à long terme. Hier, avant de défier la Lazio en Coupe d’Italie (défaite 1-0), le directeur sportif Igli Tare a annoncé qu’il voulait le conserver : «nous allons essayer de trouver une solution ensemble.»