Mads Bidstrup a savouré la victoire lyonnaise après la rencontre face au LOSC (0-1). « C’est incroyable ce sentiment, on a souffert jusqu’au bout. Je peux féliciter l’équipe. On a fait un bon match. Le coach a donné de bonnes vibrations à la mi-temps. Lille est une bonne équipe. On a donné ce qu’il fallait. On va voir la suite », a confié le milieu danois, visiblement satisfait de la première de Carlos Vicens sur le banc rhodanien.

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Auteur de l’ouverture du score en fin de première période, Bidstrup a permis à l’OL de concrétiser sa domination. À la réception d’un ballon repoussé par Nianzou après un duel avec Tolisso, le Danois a croisé sa frappe du droit avec l’aide du poteau. Il s’est ensuite rendu coupable d’une faute sur Berke Özer, entraînant l’annulation du deuxième but lyonnais inscrit par Nuamah.