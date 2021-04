Le Real Madrid s'est fixé une limite sur son mercato

La suite après cette publicité

« C'est impossible de réaliser des signatures comme Mbappé et Haaland, en tout cas, pas pour le Real Madrid. Et pas sans la Super League ». Voilà ce que disait Florentino Pérez à la Cadena Ser il y a une semaine, dans la foulée du naufrage du projet Super League, au sujet du mercato estival. Pas de grandes dépenses, pas de retour de Cristiano Ronaldo non plus et même une vente de Karim Benzema envisagée pour raisons économiques. Évidemment, Florentino Pérez était à ce moment-là en mission pour expliquer pourquoi le Real Madrid faisait partie des dissidents désireux de fonder une compétition européenne alternative.

Que pourra faire le Real Madrid sur le mercato estival en réalité ? Pas de folies, c'est une certitude, mais il disposera quand même de moyens financiers intéressants, d'autant qu'il faudra renouveler l'équipe. En défense, où l'avenir de Sergio Ramos est incertain et où Raphaël Varane suscite la convoitise. Au milieu, pour régénérer ce secteur du jeu. Et bien sûr en attaque, où il faut préparer la succession de Benzema et redonner un peu d'allant aux ailes.

Pas plus que 100 M€ pour Mbappé

Selon Diario Madridista, le Real Madrid va bien tenter d'arracher Kylian Mbappé au PSG cet été. L'attaquant français laisse toujours planer le suspense autour de son avenir, entre prolongation de contrat et départ à l'issue de la saison. Mais le Real Madrid ne pourra pas aller très haut dans son offre. La limite a été fixée à 80 M€ mais peut grimper à 100 M€ en incluant des bonus. Voilà l'offre maximale que pourrait formuler le club merengue au PSG.

Pour compléter l'offre, l'ajout de joueurs n'est pas écarté (Varane a d'ailleurs déjà été annoncé comme possible monnaie d'échange). Cette somme apparaît d'ores et déjà bien loin des désirs parisiens. On se rappelle que Leonardo avait repoussé le FC Barcelone en 2019 pour Neymar, malgré le désir clair de départ de ce dernier, pour cette même raison. Le Real Madrid sait qu'il sera difficile de convaincre Paris, mais il croit à la possibilité de récupérer gratuitement Mbappé en 2022 ...