Blessures, polémiques : le rassemblement chaotique du Brésil de Carlo Ancelotti !

C’était le dernier rassemblement avant le Mondial, le dernier vrai test avant l’annonce de la liste définitive prévue le 18 mai. Le Brésil devait frapper fort, envoyer un signal au reste du monde, commencer à trouver des automatismes sous la houlette de Carlo Ancelotti. Mais le rassemblement de la Seleçao est tout sauf concluant. Face à la France, le Brésil a été battu (1-2) malgré l’expulsion de Dayot Upamecano et une équipe de France en infériorité numérique. Et quand le score est devenu inconfortable, les supporters brésiliens réunis au Foxborough Stadium ont eu une réaction révélatrice : ils ont commencé à scander le nom de Neymar pourtant absent de la liste. Ancelotti, interrogé en conférence de presse après le match, avait botté en touche avec une formule qui en dit long sur son agacement : « il faut parler de ceux qui étaient là. »

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Et si Ancelotti souhaite s’appuyer sur ceux qu’il a convoqués, il va commencer à avoir du mal, car ceux qui étaient là ont fini par être out. Marquinhos avait déjà manqué France-Brésil, gêné à la hanche. Il avait été ménagé par précaution. « Marquinhos a un problème, mais il pourrait être en mesure de jouer contre la Croatie. C’est un moment important de la saison. Il y a beaucoup de matchs. Il est assez normal que les joueurs aient des problèmes physiques ». Il a effectivement repris l’entraînement collectif, mais reste encore incertain pour ce match. Face à la France, le Brésil a aussi perdu Raphinha pour une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite. Il a été renvoyé à Barcelone pour débuter son traitement. Il sera absent cinq semaines selon le communiqué du FC Barcelone et absent pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

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Le Brésil chahuté

De quoi provoquer la colère noire du Barça. Raphinha avait pourtant confié avant le match au staff brésilien qu’il avait de mauvaises sensations à l’ischio-jambier. Il a tout de même été titularisé. Une décision incompréhensible pour le club catalan, surtout pour un amical à des milliers de kilomètres, en pleine saison, à la veille des quarts de finale de C1, les matchs les plus importants de l’année pour le club catalan. Ce voyage aux États-Unis avec le décalage horaire et les efforts répétés dans un calendrier déjà chargé n’a pas été digéré par le Barça ni par Hansi Flick qui est, lui aussi, furieux. L’attaquant du Barça n’a pas été le seul touché dans ce match face aux Bleus. Vinicius Jr, lui, souffre de douleurs musculaires après l’intensité du match contre la France. Il était absent de l’entraînement collectif samedi. Il ne devrait pas être titulaire face à la Croatie et Ancelotti va donc être privé de son autre atout offensif.

Encore un. Car l’ancien coach du Real Madrid doit aussi faire sans Rodrygo, blessé avant le rassemblement, ni Estêvão, le jeune talent de Chelsea, qui est également forfait. Avec un noyau décimé et une accumulation de pépins physiques, Ancelotti n’a tout simplement pas pu travailler les automatismes qu’il souhaitait construire avant le Mondial. Et le résultat sur le terrain, face à la France, l’a montré. Et puis il y a Neymar. La pression autour de son cas commence sérieusement à peser sur la préparation. À chaque conférence de presse, à chaque match, la question revient. Marquinhos lui-même a ajouté sa voix à la liste des plaideurs : « je pense sincèrement que ça va le faire. Il a vraiment envie de revenir en forme. Et nous aussi, en tant que coéquipiers, Brésiliens et supporters, nous voulons qu’il participe à cette Coupe du monde. » Ancelotti, lui, répète toujours la même chose. « J’observe tout, j’entends tout. Il est normal que chacun puisse avoir son opinion. Mais mon rôle est de prendre des décisions. C’est une évaluation physique, pas technique. Neymar se débrouille très bien avec le ballon. Il doit s’améliorer physiquement. » Mais quand le stade scande le nom d’un joueur absent pendant un match que vous perdez, c’est que la sérénité n’est plus vraiment au rendez-vous. À trois mois du Mondial, le Brésil d’Ancelotti a encore du travail et la presse brésilienne s’inquiète désormais.