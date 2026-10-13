Ligue des Champions : le FC Barcelone s’amuse chez Galatasaray, Viking surprend le Bayern Munich, l’Atlético domine Manchester United

En plus du duel entre Arsenal et le LOSC, dont les notes seront disponibles sur le site dans les minutes à venir, cette soirée de Ligue des Champions nous offrait six autres affiches particulièrement intéressantes. Le FC Barcelone, qui fait partie des candidats sérieux au sacre final, se déplaçait du côté de Galatasaray. Dans la chaude ambiance stambouliotte, et avec Olmo aligné en pointe de l’attaque, le champion d’Espagne s’est imposé 4-1. Très vite, le Barça dominait, avec des situations dangereuses pour Gordon et Olmo notamment, mais les Blaugranas étaient assez imprécis. Ils allaient le payer, puisque les Turcs eux ne se manquaient pas sur leur première vraie occasion. Lancé à gauche, Rafael Leao servait Batrakov à l’entrée de la surface. La frappe du Russe était déviée par Cancelo et était imparable pour Garcia (0-1, 28e). Les Catalans se faisaient une nouvelle frayeur, puisque sur un corner, Osimhen reprenait de la tête, et le ballon était dévié par plusieurs joueurs, dont Gerard Martin, avant de se loger au fond. Mais c’était annulé pour hors-jeu. Juste avant la pause, Cancelo parvenait tout de même à égaliser. Après un tacle sur Lamine Yamal, Dani Olmo mettait le pied pour trouver le Portugais dans la surface, et le numéro 2 du Barça catapultait le ballon au fond tout en finesse (1-1, 42e).

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De quoi relancer un peu le Barça, qui frôlait le 2-1 juste avant la pause, et Çakir sortait plusieurs interventions pour empêcher Gordon et Olmo de mettre les Catalans devant au tableau d’affichage. Au retour des vestiaires, le Barça continuait d’attaquer, et Lamine Yamal, assez discret ce soir, offrait un amour de ballon dont Gordon ne profitait pas au deuxième poteau (46e). En feu sur ce début de deuxième acte, le petit prodige espagnol mettait un nouveau ballon parfait dans la boîte. Fermin Lopez plaçait un coup de casque pour signer le deuxième but barcelonais (1-2, 50e). Lamine Yamal était complètement en feu et il était encore décisif. Il mystifiait un défenseur avant de mettre en retrait pour Gordon qui cette fois plaçait bien le cuir entre Çakir et le poteau gauche (1-3, 53e). Pas rassasiés, et boostés par les entrées d’Adeyemi et Jesus, les Catalans continuaient d’attaquer. C’est l’Allemand qui signait le quatrième, avec une frappe croisée dans la surface (1-4, 65e). A noter que c’était encore Lamine Yamal au départ de l’action. Bien dans le match, la bande de Rodri gérait tranquillement et s’offrait même de nouvelles occasions, via Gabriel Jesus et Adeyemi, alors que Lamine Yamal cherchait toujours à faire mal. Mais le score n’a plus bougé. Le Barça se positionne déjà premier, provisoirement, du classement de la Ligue des Champions.

Olise voit rouge

Dans le choc du soir, l’Atlético recevait Manchester United au Metropolitano. Une affiche remportée par les Rojiblancos (2-0). Tout avait très bien commencé pour l’équipe de Diego Simeone, puisqu’après une minute de jeu seulement, Alex Baena, lancé côté gauche, servait Pablo Barrios à l’entrée de la surface. Le milieu colchonero frappait - c’était un peu dévié par un défenseur - et le cuir terminait au fond (1-0). Manchester United tentait de revenir dans le match, et Mbeumo posait quelques soucis à la défense d’un Atlético assez dominateur. Grimaldo touchait même le poteau pour les Madrilènes (26e). Porté par le duo Barrios-Cardoso, l’Atlético tenait bien et pensait même faire le break sur un but de l’Américain avant la pause, mais c’était refusé à cause d’une main plus tôt dans l’action. Les Rojiblancos étaient encore malchanceux, puisque Julian Alvarez touchait lui aussi le montant (55e), alors que Fernandes en avait lui aussi une belle pour égaliser (57e). Leny Yoro laissait les Red Devils en infériorité numérique après avoir crocheté David dans sa course (74e). De quoi tuer définitivement les siens… Ademola Lookman allait vite faire le break, poussant le ballon au fond après une première parade de Lammens devant David (2-0, 79e). Première victoire pour les Madrilènes en Europe cette saison.

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Autre club candidat au titre final, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse du petit poucet Viking, qui a surpris tout le monde avec ce 3-3. La bande de Michael Olise a été cueillie à froid d’entrée de jeu, puisque Stensness donnait l’avantage aux siens dès la 2e minute, s’élevant au-dessus de tout le monde pour reprendre le ballon de la tête sur corner (1-0). Si le Bayern réagissait logiquement et multipliait ensuite les assauts dans les derniers mètres adverses, c’est encore l’écurie locale qui allait faire trembler les filets. Sur une transition éclair, Christiansen partait dans le dos de la défense et crucifiait Urbig avec une frappe parfaitement ajustée (2-0, 38e). Les Bavarois se relançaient en début de deuxième période, avec la réduction de l’écart d’Harry Kane, sur penalty (2-1, 54e). Ce qui devait arriver arriva et l’Anglais signait rapidement un doublé (2-2, 60e), alors que Luis Diaz mettait les siens devant (2-3, 71e). Il fallait cependant noter l’expulsion de Michael Olise, qui a lancé le ballon au visage de Tripic (74e). Et alors qu’on se dirigeait vers un succès allemand après cette remontada, Haugen signait le 3-3 à la 90e d’un joli but de la tête. Grosse surprise en Norvège donc ! Dans les autres rencontres du soir, l’Inter accueillait le Club Bruges. Et les Milanais ont clairement été surpris par les Belges, avec une défaite 4-3 et un triplé de Nicolo Tresoldi notamment. Villarreal a pris le meilleur sur Naples (3-1), avec un but de Mikautadze à signaler. Enfin, Leipzig et le PSV se sont quittés sur une courte victoire allemande 1-0.

Les résultats du soir

Galatasaray 1 - 4 FC Barcelone

Batrakov (28e) - Cancelo (42e), Fermin Lopez (50e), Gordon (53e), Adeyemi (65e)

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Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United

Barrios (1e), Lookman (79e)

Viking 3 - 3 Bayern Munich

Stensness (2e), Christiansen (38e), Haugen (90e) - Kane (54e, 60e), Luis Diaz (71e)

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Villarreal 3 - 1 Naples

Mikautadze (23e), Mouriño (26e), Oluwaseyi (86e) - Rrahmani (8e)

Inter 3 - 4 Bruges

Martinez (44e, 81e), Bonny (90e+3) - Tresoldi (30e, 63e, 74e), Vermant (87e)

Leipzig 1 - 0 PSV

Gruda (75e)