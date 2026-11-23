Le verdict du TAS concernant le litige entre le Sénégal, la CAF et la Fédération royale marocaine de football est attendu ce mardi 24 novembre comme l’a annoncé l’organisme dans un communiqué paru ce lundi matin. Dans son communiqué, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé que les parties concernées avaient été informées que sa décision serait rendue dans le courant de l’après-midi. Cette affaire fait suite à l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la CAF et la FRMF, après l’attribution de la CAN au Maroc quelques semaines après la finale, remportée sur le pré par le Sénégal.

La suite après cette publicité

Le TAS a également précisé que seules les communications publiées sur ses canaux officiels feront foi concernant cette affaire. Le tribunal a par ailleurs décidé de suspendre tout échange avec les médias jusqu’à l’annonce officielle de sa décision. Les regards sont donc désormais tournés vers Lausanne, où le verdict très attendu de ce mardi pourrait marquer un tournant dans ce dossier opposant les instances sénégalaises et marocaines.