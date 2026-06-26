Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : visite autorisée à l’hôtel des Bleus

Par Tom Courel
1 min.
La France célèbre contre le Sénégal @Maxppp
Norvège France
winamax
1 4.50 N 4.70 2 1.62 bonus 100€

Alors que Didier Deschamps est retourné en France pour le décès de sa maman, le sélectionneur et son staff avaient décidé d’accorder un moment de repos à leurs joueurs. Installés au Four Seasons de Boston, les Français ont pu retrouver leurs familles et leurs proches présents sur place pour la Coupe du Monde 2026, une initiative peu fréquente, mais très appréciée. Par ailleurs, un nouveau temps libre est également prévu après le match face à la Norvège (ce vendredi à 21h00).

La suite après cette publicité

Les Bleus auront donc l’occasion d’évacuer après cette dernière rencontre de la poule I, en prenant du temps libre autour d’un brunch organisé samedi avec leurs familles, et ce, jusqu’en début d’après-midi. Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain tricolore, a d’ailleurs salué cette idée en conférence de presse. « Ça aurait pu être plus long si on n’avait pas cette ambiance-là au sein de notre équipe. On passe pas mal de temps ensemble, que ce soit pendant les repas ou en dehors, mais on a aussi beaucoup de travail en salle le matin. Les journées passent finalement assez vite, on est bien ». Espérons que cela continue jusqu’au 19 juillet.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Norvège

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Norvège Flag Norvège
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier