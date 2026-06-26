CdM 2026, EdF : visite autorisée à l’hôtel des Bleus

Alors que Didier Deschamps est retourné en France pour le décès de sa maman, le sélectionneur et son staff avaient décidé d’accorder un moment de repos à leurs joueurs. Installés au Four Seasons de Boston, les Français ont pu retrouver leurs familles et leurs proches présents sur place pour la Coupe du Monde 2026, une initiative peu fréquente, mais très appréciée. Par ailleurs, un nouveau temps libre est également prévu après le match face à la Norvège (ce vendredi à 21h00).

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Les Bleus auront donc l’occasion d’évacuer après cette dernière rencontre de la poule I, en prenant du temps libre autour d’un brunch organisé samedi avec leurs familles, et ce, jusqu’en début d’après-midi. Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain tricolore, a d’ailleurs salué cette idée en conférence de presse. « Ça aurait pu être plus long si on n’avait pas cette ambiance-là au sein de notre équipe. On passe pas mal de temps ensemble, que ce soit pendant les repas ou en dehors, mais on a aussi beaucoup de travail en salle le matin. Les journées passent finalement assez vite, on est bien ». Espérons que cela continue jusqu’au 19 juillet.