Barça : Javier Tebas en rajoute une couche sur l’affaire Negreira

Invité exceptionnel de l’émission l’After Foot sur RMC ce jeudi, le sulfureux président de la Liga, Javier Tebas, n’a évidement pas slalomé entre les questions au moment d’évoquer la nébuleuse affaire Negreira. Bien que la justice espagnole et même l’UEFA enquêtent désormais sur le Barça et ses versements d’argent à l’ex-haut responsable de l’arbitrage Jose Maria Enriquez Negreira, le dirigeant espagnol en a de nouveau remis une bonne couche.

«L’affaire Negreira me semble être la plus grave de l’histoire du foot espagnol depuis que je le suis, a-t-il persisté sur RMC. C’est très grave qu’un club puisse payer pendant 18 ans le vice-président des arbitres, quel que soit l’objectif de ce paiement. Malheureusement au niveau sportif, les choses sont prescrites donc nous ne pouvons rien faire mais sur le plan pénal, nous pouvons aller beaucoup plus loin. (…) Concernant l’UEFA, il n’y a pas de prescription. On va voir ce qu’il va se passer mais je suis très inquiet pour l’image que cela va donner du football espagnol. C’est vraiment très grave. Nous voulons aller jusqu’au bout dans cette affaire qui, j’insiste, est très grave et très mauvaise pour l’image du foot espagnol.»

