Coupe du Monde : la guerre est déclarée entre Messi et Mbappé pour le record de Klose

Derrière les enjeux collectifs de cette Coupe du Monde 2026 se dessine déjà une lutte féroce pour l’un de ses records les plus mythiques : celui du meilleur buteur. Toutes les grandes gloires y ont laissé leur trace à un moment donné, de Just Fontaine, à Maradona et Pelé, en passant par Gerd Müller. Aujourd’hui, ce record n’a jamais été aussi proche de tomber, alors qu’il appartient depuis maintenant 12 ans à l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose, auteur de 16 buts dans la compétition.

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On avait tous identifié deux joueurs capables de changer le cours de l’histoire dès cet été, et on en a eu la confirmation ces dernières heures. Auteur de 12 buts en 14 matchs avant cette édition, Kylian Mbappé s’est offert un doublé face au Sénégal (3-1), faisant ainsi de lui le meilleur buteur français de l’histoire en Coupe du Monde (14 buts devant les 13 de Just Fontaine, sur une seule édition). Le capitaine des Bleus a également dépassé Pelé (12 buts) et se retrouve aujourd’hui à la 4e place du classement général, à égalité avec Gerd Müller. Son plus grand adversaire aujourd’hui ? Lionel Messi.

Mbappé est à 2 buts de Messi… mais pourrait encore jouer d’autres Coupes du Monde

Face à l’Algérie cette nuit (3-0), la Pulga s’est offert un triplé, de quoi rejoindre dès son premier match Miroslav Klose en tête du classement. Aujourd’hui, le duel est lancé entre les deux ex-coéquipiers… ce qu’avait prévu Mbappé. «On est là avec Leo, on va venir gratter la nuque de Klose (…) Tout le monde m’en parle du record de Klose, Guy Stéphan le premier », souriait-il au micro du Parisien cette semaine. Il pourra compter sur l’aide de ses coéquipiers, bien décidés à l’aider à aller chercher ce record.

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Kylian Mbappé est-il le meilleur attaquant de l'histoire des Bleus ? OUI, les statistiques parlent d'elles-mêmes, le débat est définitivement clos NON, Thierry Henry avait une classe et un impact sur le jeu incomparables NON, l'aura de légendes comme Just Fontaine ou Michel Platini reste intouchable Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Je pense qu’il peut le faire, nous en tout cas, on va tout faire pour qu’il marque le plus de buts possibles pour nous aider, et on compte sur lui. C’est une fierté de l’avoir avec nous et je suis vraiment fier pour lui», confiait Barcola en zone mixte hier soir. «C’est fou ce qu’il fait. Je ne pense pas qu’il réalise le fait d’être devenu le meilleur buteur de l’équipe de France. Et il n’est pas loin d’être le meilleur buteur de la Coupe du monde. Je suis sûr qu’il ne va pas s’arrêter là», ajoutait William Saliba. Son coéquipier n’est qu’à deux buts de Messi, mais à une différence près : il aura certainement la possibilité d’en disputer d’autres dans le futur.