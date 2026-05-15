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Real Madrid : Kylian Mbappé fait une grosse annonce sur son avenir

Par Dahbia Hattabi
Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-0 Oviedo

Kylian Mbappé (27 ans) est la cible favorite de la presse espagnole ces derniers jours. Son comportement est pointé du doigt par de nombreux médias, où il lui reste peu de soutiens. Certains journalistes comme des supporters ont réclamé son départ.

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Mais ils vont être déçus. Car KM10 n’a pas l’intention de s’en aller. « Je suis très heureux à Madrid. Pourquoi voudrais-je partir ? », a avoué le capitaine des Bleus hier soir en zone mixte. Le message est passé.

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