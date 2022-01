La Salernitana veut tenter le coup Diego Costa !

Promu cette saison en Serie A, la Salernitana, modeste club de Campanie à quelques encablures de Naples, avait fait parler de lui cet été en offrant la possibilité à Franck Ribéry de découvrir le championnat italien pour ses dernières saisons en tant que joueur professionnel. Actuellement dernier de Serie A, les Sardes doivent se renforcer s'ils ne veulent pas redescendre d'un échelon. Pour ce faire, Sky Sport Italia annonce que le directeur sportif Walter Sabatini serait en discussions avec le goleador espagnol, Diego Costa, annoncé proche de signer au Corinthians.

La suite après cette publicité

L'ancien joueur de Chelsea est libre depuis son départ de l'Atlético Mineiro, avec lequel il a remporté le championnat brésilien. L'international espagnol (24 sélections) pourrait apporter sa hargne et son sens du but à une équipe en quête de maintien et qui n'a inscrit que 14 réalisations en 22 journées. A Salerne, il formerait un duo inédit avec Ribéry et trouverait un cadre agréable pour terminer sa carrière.