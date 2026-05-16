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Ligue 1

OM : expulsé, le fils de Medhi Benatia part avec son père avant la fin

Par La Rédaction FM
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

Ce samedi, La Provence dévoile une information pour le moins cocasse autour de Medhi Benatia. Alors que l’Olympique de Marseille a officialisé le départ du directeur sportif marseillais à l’issue de la saison, c’est cette fois son fils qui fait l’actualité. Auteur d’un triplé en finale de la coupe Méditerranée U15 ce samedi, le jeune joueur a été expulsé en seconde période après une altercation avec un joueur adverse.

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Selon plusieurs témoins présents sur place, après cette scène, Medhi Benatia a demandé à accéder aux vestiaires et au couloir menant au terrain. Il est ressorti avec son fils avant de quitter le lieu du match avant la fin, donc. Il n’est pas resté pour soulever le trophée avec son équipe.

Pub. le - MAJ le
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