Un ancien joueur du PSG va être incarcéré au Danemark

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Yoram Zague, est passé ce lundi devant le Tribunal de Frederiksberg après avoir été poursuivi pour conduite dangereuse au Danemark. Les faits remontent à décembre 2025, lorsqu’il évoluait en prêt au FC Copenhague : le défenseur français de 19 ans avait été contrôlé à 104 km/h dans une zone limitée à 50 km/h sur le pont de Sjællandsbroen, à Copenhague. Lors de l’audience, le joueur a confirmé sa reconnaissance de culpabilité devant le tribunal.

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Selon les informations relayées par la presse danoise, dont le journal Copenhagen Sundays, la justice devrait prononcer une peine d’environ 20 jours de prison ferme, accompagnée du retrait définitif de son permis de conduire et d’une interdiction conditionnelle d’entrée sur le territoire danois. Actuellement prêté à la KAS Eupen, le jeune latéral formé au PSG pourrait donc être incarcéré dans les prochains jours au Danemark, une sanction lourde pour ce joueur considéré comme l’un des espoirs de la formation parisienne.