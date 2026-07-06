Coupe du Monde 2026 : la Belgique attend toujours les documents dans l’affaire Balogun

La polémique autour de Folarin Balogun est loin d’être terminée. Quelques heures après le rejet de son recours, la Fédération royale belge de football a indiqué avoir bien reçu la décision de la Commission d’appel de la FIFA, signée par son membre Salman Al-Ansari, déclarant sa requête irrecevable et confirmant la décision autorisant l’attaquant américain à disputer le huitième de finale face à la Belgique. L’instance belge assure toutefois que le dossier est loin d’être clos et continue de dénoncer de graves manquements dans la procédure suivie par la FIFA.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, la FRBF affirme qu’« à ce jour, la FRBF n’a toujours pas reçu les motifs de cette décision, ni les informations qu’elle demande depuis le début de la procédure, à savoir une copie de la décision et de sa motivation déclarant le joueur éligible, ainsi que le rapport de l’arbitre. Ceci constitue une violation du règlement de la FIFA. » La fédération ajoute avoir « informé la Fédération américaine de football qu’elle conteste l’éligibilité du joueur, si celui-ci figure sur la feuille de match », avant de conclure que « toutes les actions ultérieures restent donc possibles ». Un message qui laisse clairement entendre que la Belgique n’entend pas abandonner ce dossier malgré le feu vert accordé à Folarin Balogun, à quelques heures du coup d’envoi du match.