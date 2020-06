LOSC, Luis Campos : « les meilleurs jeunes joueurs doivent rester en France »

Chaque année, les pépites du championnat de France rejoignent les championnats étrangers pour poursuivre leur progression. Le dernier exemple notable concerne Tanguy Kouassi (18 ans), sur le point de rejoindre le Bayern Munich pour y signer son premier contrat professionnel. Un départ que regrette Luis Campos, le directeur sportif du LOSC. Le Portugais milite pour que les jeunes Français talentueux restent en Ligue 1. Il s'est expliqué à ce sujet dans des propos rapportés par le quotidien L'Équipe. « Je pose une question : Tanguy Kouassi va partir au Bayern Munich signer son premier contrat pro. Je respecte la décision du PSG. Mais un aussi bon défenseur ne pourrait-il pas enrichir le championnat de France ? »

Il suit : « Lille ne peut pas entrer en concurrence avec le Bayern Munich. Je crois que Rennes n'a pas pu trouver d'accord non plus. Mais de grands clubs comme Lyon et l'OM ne pouvaient-ils pas lui proposer de rester et le faire signer ? Qu'est-ce qui est meilleur pour la L1 ? Que Dayot Upamecano joue en Allemagne (RB Leipzig) ou soit resté en France ? Et Kingsley Coman (Bayern Munich) ? Quand j'étais à Monaco, nous avions convaincu Kylian Mbappé de rester en L1. Pour moi les meilleurs jeunes joueurs doivent rester en France », a-t-il déclaré. Dans cette optique, le LOSC n'hésite pas à aller chiper des jeunes à potentiel chez les autres clubs français. Un système de recrutement qui va pourtant à l'encontre du « gentleman's agreement », un accord passé il y a une dizaine d'années par les clubs français visant à interdire les clubs de l'Hexagone de recruter des talents chez d'autres clubs tricolores.