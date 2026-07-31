Le LOSC présente son maillot extérieur 2026-2027

Le LOSC s’apprête à vivre une nouvelle saison pleine, avec une qualification en Ligue des Champions et surtout un nouvel entraîneur, Davide Ancelotti, aux manettes. Et il y a déjà une première réussite dans cet exercice 2026-2027, à savoir un joli maillot extérieur.

La suite après cette publicité

«Le LOSC, c’est aussi le blanc ! En hommage aux années 90, le Club et New Balance ont conçu un maillot extérieur au look rétro mais résolument actuel. Plus qu’une simple tunique, ce kit à dominante blanche nous suggère un petit voyage dans le temps, honorant l’un des blasons lillois les plus mythiques arboré par les Dogues entre 1989 et 1997. Le vintage n’a jamais été aussi moderne !», annonce le communiqué du LOSC.

Le maillot extérieur du LOSC 2026-2027 est bientôt disponible à la vente sur FOOT.FR.