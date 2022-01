Ligue 1 : pour la première fois depuis 44 ans, l'OM l'emporte à Bordeaux

En ouverture de la 20ème journée de Ligue 1, Bordeaux recevait l’OM. Les Girondins, 17èmes au classement et décimés par le Covid depuis trois semaines, espéraient conserver leur invincibilité historique à domicile face aux Marseillais (43 ans). Sans surprise, la rencontre était très nettement dominée par les hommes de Jorge Sampaoli. Les Olympiens tournaient même à 75% de possession après les 20 premières minutes même si les occasions se faisaient rares. Seul Caleta Car avait su se montrer dangereux lorsque sa frappe avait touché la barre de Costil (12e). Les autres tentatives de Harit (7e) Payet (16e) ou encore Luan Peres (26e) manquaient de précision. Mais les Marseillais finissaient par trouver la faille grâce à une bourde de Benoit Costil. Le portier français envoyait un six mètres directement dans les pieds de Cengiz Ünder qui n’avait plus qu’à transformer (0-1, 38e).

La suite après cette publicité

En deuxième période, les Bordelais montraient un tout autre visage, plus offensif. Logiquement, ils concédaient aussi plus d’occasions, mais cette fois-ci, Costil veillait (52e, 55e, 62e, 72e, 77e) et permettait à son équipe de rester en vie dans cette rencontre. De leur côté, les coéquipiers de Dimitri Payet semblaient beaucoup moins maîtriser la rencontre. Mais face à une équipe de Bordeaux qui a plongé physiquement dans les dernières minutes, l’OM a conservé son avantage jusqu’au bout et brise donc une incroyable série de 43 ans sans la moindre victoire à Bordeaux. Au classement, les Olympiens prennent la deuxième place avec 3 points d’avance sur Nice, mais 10 de retard sur le PSG. Bordeaux reste toujours 17eme en attendant les autres matches du week-end.