Dortmund - Chelsea : les compositions officielles

Les huitièmes de finale de Ligue des champions continuent ce soir, avec Dortmund qui accueille Chelsea à 21h. Les Allemands sont sur une belle série de six victoires en Bundesliga et Coupe d’Allemagne, tandis que les Blues sont à la peine malgré leur mercato hivernal XXL, et ont enchaîné trois nuls en ne marquant qu’un but en tout. C’est la première fois que les deux clubs s’affrontent en C1.

Pour cette affiche, Terzic aligne un 4-1-4-1 avec Haller en pointe. Guerreiro et Wolf entourent la charnière Süle - Schlotterbeck, Can est en pointe basse derrière Bellingham et Ozcan, Adeyemi et Brandt sont sur les ailes. Du côté de Chelsea, les recrues Mudryk et Fernandez débutent. Havertz est en pointe devant Joao Felix, Ziyech côté droit. Thiago Silva et Koulibaly forment la charnière, entourés de Chilwell et James.

Les compositions

Dortmund : Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Adeyemi, Bellingham (cap.), Ozcan, Brandt - Haller

Chelsea : Kepa - James, Koulibaly, Thiago Silva (cap.), Chilwell - Loftus-Cheek, Fernandez - Ziyech, Joao Felix, Mudryk - Havertz

