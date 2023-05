Real Madrid : Carlo Ancelotti reste confiant

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti est un homme lucide. Rien ne change avec le 1-1 de ce mardi soir en vue de la qualification. C’est ce qu’il a dit au micro de Canal Plus à l’issue de la rencontre.

« C’est un match nul contre une équipe très forte. Comme on a dit hier, le match décisif c’est le match retour. On aurait pu prendre un avantage, mais on l’a eu avec les sensations qu’on a eu dans ce match. Si on est capable e répéter au retour, on aura des chances de se qualifier. Je crois qu’il n’y aura pas beaucoup de changements pour le match retour », a déclaré le coach italien.

