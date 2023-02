PL : l’incroyable erreur d’arbitrage qui a peut-être coûté la victoire à Arsenal contre Brentford

La suite après cette publicité

Une erreur qui pourrait coûter très cher en fin de saison. Alors qu’Arsenal, leader de Premier League, a concédé le match nul samedi à l’Emirates Stadium contre Brentford (1-1, 23e journée), les hommes de Mikel Arteta auraient peut-être pu (dû) prendre les trois points de la victoire face aux Bees. La raison ? Une grossière erreur d’arbitrage liée à la VAR. Comme l’explique le Daily Mail, l’arbitre en charge de l’assistance vidéo pour ce derby, Lee Mason, a tout bonnement… oublié de tracer les lignes de hors-jeu sur l’action de l’égalisation de Brentford, signé Ivan Tnoney (qui a d’ailleurs été victime d’insultes racistes dans la foulée).

En regardant les images, il est plutôt clair que Christian Norgaard était en position illicite et aurait dû être signalé hors-jeu. Le but des Bees n’auraient ainsi pas dû être validé. Une sale journée pour l’arbitrage en Angleterre, puisque dans le même temps, Brighton a laissé échapper la victoire à Crystal Palace en raison, notamment, d’un alignement des lignes du hors-jeu sur le mauvais joueur des Eagles sur le but refusé à Pervis Estupinan. Arsenal, pas verni par l’arbitrage cette année, peut l’avoir mauvaise : Manchester City, en cas de victoire contre Aston Villa, reviendra à 3 points de la première place.

