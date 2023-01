Liga : grâce à un but d’Ousmane Dembélé, le Barça renverse l’Atlético de Madrid

C’était l’affiche du week-end en Espagne, le duel que tout le monde attendait : l’Atlético de Madrid ouvrait les portes de son Cívitas Metropolitano au FC Barcelone pour une rencontre qui sentait bon la poudre, dans cette 16ème journée de Liga. Et à ce petit jeu, ce sont les hommes de Xavi qui sortent grands vainqueurs (1-0). La rencontre avait débuté sur un rythme assez intense entre deux équipes bien déterminées à se répondre. La frappe lointaine de Andreas Christensen (9e) puis la reprise contrée d’Ansu Fati (10e) n’ont rien donné mais ont lancé les hostilités en donnant un avant-goût de ce match, marqué par une domination rapide des Catalans qui voulaient absolument profiter du faux-pas du Real Madrid samedi soir. L’Atlético de Madrid prenait beaucoup de risques à la relance dans ces premiers instants de la rencontre et n’a pas cessé de reculer.

En toute logique et sur une très belle action collective, l’international français, Ousmane Dembélé a ouvert le score après une combinaison entre Pedri et Gavi (22e) : c’est le cinquième but de Dembélé en Liga cette saison. Pendant plusieurs minutes, les Blaugranas ont continué à pousser pour doubler la mise mais les Colchoneros sont enfin parvenus à réagir, d’abord par le biais de Marcos Llorente qui a tenté une reprise dans un angle fermé (31e), puis de la tête avec José María Giménez (33e) et enfin dans le sillage de Nahuel Molina par deux frappes puissantes sur la droite (37e, 45e+1). Antoine Griezmann aussi a cru un instant répondre à son ami Dembélé mais sa reprise a été détournée par le gardien Marc-André ter Stegen (42e). Le portier catalan a bien failli commettre l’irréparable en loupant son intervention loin des cages (43e). Malheureusement, les Madrilènes ont quelque peu manqué de réalisme et de précision malgré un solide réveil.

Pluie de cartons à Madrid !

Après un combat finalement équilibré, le deuxième acte promettait une nouvelle belle bataille. Pendant le premier quart d’heure du retour des vestiaires, les deux équipes sont efficacement restées au coude à coude, levant même le ton en défense en commettant quelques fautes qui ont haché le rythme. Tout s’est emballé à nouveau à l’heure de jeu : Ousmane Dembélé a déclenché un tir sur le côté droit de la surface qui s’est écrasé sur le poteau droit de Jan Oblak (62e). Marcos Llorente a ensuite voulu répondre sur un service du Français Geoffrey Kondogbia mais ter Stegen a bien veillé au pas (65e). Pas le temps de souffler que le danger s’est transféré de l’autre côté avec une nouvelle tentative de Dembélé, cette fois-ci servi par Franck Kessié (69e). Ferran Torres s’est par la suite retrouvé à la réception de plusieurs déviations de Ronald Araújo et Jules Koundé pour conclure proprement mais l’attaquant espagnol a logiquement été signalé hors-jeu (73e). Les cartons ont commencé à pleuvoir dans le dernier quart d’heure avec des avertissements pour Ángel Correa (79e), Andreas Christensen (82e), Nahuel Molina (85e) et Raphinha (87e), avant de clouer le show avec deux cartons rouges pour Stefan Savic et Ferran Torres qui se sont frittés au sol (90e+2). A la dernière minute, Antoine Griezmann aux cheveux rosés a bien failli libérer le peuple madrilène mais c’était sans compter sur le sauvetage d’Araújo sur la ligne (90e+4).

Les deux cadors espagnols ont en tout cas produit un bien beau spectacle en ce dimanche soir. Au classement, le FC Barcelone prend trois points très importants pour s’installer sur le trône de l’Espagne. Les Colchoneros s’enfoncent à une maigre 5ème place. La semaine prochaine, les Blaugranas ne joueront pas en championnat en raison de la Super Coupe d’Espagne prévue et affronteront donc le Betis Séville en Andalousie jeudi soir, tandis que l’Atlético de Madrid se déplacera à Almeria dimanche après-midi, au cours de la 17ème journée de Liga.