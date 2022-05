Liverpool et Villarreal vous remplissent le portefeuille !

C'est maintenant ou jamais. Une semaine après un match aller largement dominé, et gagné, par Liverpool, Villarreal accueille les Reds dans son antre, avec l'espoir un peu fou de renverser la situation. Cela offrira, on l'espère, un duel plus acharné qu'à l'aller, où la tactique défensive orchestrée par Unai Emery avait été très critiquée. Le Sous-marin jaune va devoir attaquer, mettant la défense de Liverpool à l'épreuve mais offrant forcément plus d'espaces.

Disons le tout de suite, il faudrait un miracle pour que Villarreal renverse la montagne Liverpool. Le match aller a clairement montré la domination des Reds, plus forts dans tous les secteurs du jeu. La tactique ultra-défensive mise en place par Unai Emery n'a pas suffi à canaliser les hommes de Klopp, qui, s'ils ont mis du temps à trouver la faille, ne se sont jamais affolés. Dans son Estadio de la Cerámica, Villarreal pourra compter sur le retour de son attaquant Gerard Moreno, et pourquoi pas faire douter Liverpool. Un but en début de match pourrait en effet redonner du suspense à cette rencontre. Mais on imagine Liverpool trouver le chemin des filets également et donc se qualifier.

Il est le nouveau feu follet de Jürgen Klopp. Recruté 45 M€ au FC Porto en janvier dernier, le Colombien de 25 ans est vite devenu un élément important dans la rotation des Reds. A l'aller, c'est lui qui a été le plus remuant, cherchant sans arrêt à déstabiliser la regroupée défense espagnole. Il devrait de nouveau démarrer le match retour et on l'imagine sans mal profiter des espaces, forcément plus nombreux, laissés par Villarreal pour trouver l'ouverture.

Vous voulez être sûr de gagner... un peu ? On ne voit pas comment Liverpool pourrait laisser filer la qualification mardi soir. Quand bien même Villarreal a fait tomber le Bayern Munich, il n'a pas réussi un pareil exploit en remontant deux buts. Et c'est bien ce qu'il faudra réaliser. Liverpool est dans une période euphorique et n'a plus perdu depuis le 8 mars dernier. C'était en phase de poules de la Ligue des Champions, face à l'Inter.

