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Arturo Vidal défend Cristiano Ronaldo et s’en prend à Jorge Jesus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arturo Vidal @Maxppp

Si le Portugal est en émoi après la décision de Cristiano Ronaldo d’abandonner la sélection nationale en plein rassemblement, ce tremblement de terre fait également beaucoup parler dans le monde entier. Il n’a pas joué avec CR7 en club, mais le milieu de terrain de Colo Colo, Arturo Vidal (39 ans) est venu apporter son soutien au Portugais. L’ancien pensionnaire de la Juventus, du Bayern Munich et du FC Barcelone a assuré que Jorge Jesus avait commis une grosse erreur.

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« L’entraîneur se trompe. Je soutiens pleinement Cristiano. C’est vraiment dommage qu’un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui figure parmi les quatre meilleurs joueurs de l’histoire du football, quitte le Portugal dans ces conditions. Et d’autant plus après une conférence de presse dans laquelle il a expliqué ce qui se passait, présenté les différentes options. Après, que l’entraîneur vienne ensuite tenir de tels propos… Je pense que cela donne une très mauvaise image de l’entraîneur. Il se trompe beaucoup. Il faut prendre soin de “CR7”, il faut le protéger. Il est celui qui a hissé le Portugal parmi les meilleures équipes du monde, qui a élevé le football et le Portugal à un autre niveau. Un joueur comme lui ne peut pas quitter la sélection de cette manière. Cristiano est tout à fait en droit de faire ce qu’il veut, car ce qu’il a apporté au football et à la sélection portugaise, c’est de l’avoir élevée à un autre niveau. Tout mon soutien va à Cristiano Ronaldo. Il est extraordinaire dans ce qu’il fait. Il y a des entraîneurs qui ne respectent pas certaines choses », a-t-il confié dans des propos relayés par la Cadena SER.

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