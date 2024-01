Le cri du cœur de Xavi sur le mercato du Barça !

Pour 30 millions d’euros, auxquels il faudra ajouter certains bonus (31M€ au total), le FC Barcelone s’est officiellement offert le très convoité Vitor Roque. Arrivé en Catalogne, cet hiver, en provenance de l’Athletico Paranaense, le jeune crack brésilien de 18 ans a même d’ores et déjà effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs en disputant 12 minutes de jeu contre Las Palmas. Une entrée intéressante malgré un manque de réussite face au but. Malgré ce renfort prometteur, les Culers ont bien l’intention d’ajouter d’autres recrues à un collectif souvent décrié ces dernières semaines. Dans cette optique et en l’absence de Gavi, sur la touche depuis la trêve internationale, les Blaugranas multiplient les pistes pour se renforcer dans l’entrejeu. Oui mais voilà, la situation financière délicate du FCB semble avoir raison de leurs ambitions…

Très discret dans le sens des arrivées, le Barça doit, en effet, composer avec peu de moyens et donc se restreindre sur le marché des transferts. Dernièrement interrogé sur la possible arrivée d’Aleix Garcia, aujourd’hui sous le maillot de Girona, Xavi avait d’ailleurs posé le contexte. «Je n’ai pas parlé à Aleix Garcia ni à un autre joueur. Je ne sais pas si nous pouvons recruter un autre joueur, nous dépendons du fair-play financier. Nous sommes en contact permanent avec le président et avec Deco». Relancé sur l’hypothétique arrivée de Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland en terres catalanes lors de l’été 2024, le coach espagnol n’avait, par ailleurs, pas maintenu le suspens bien longtemps.

Xavi est fataliste !

«Je dois faire avec les joueurs que j’ai. Nous ne pouvons pas penser à ce type de signatures», s’était ainsi contenté de répondre le technicien de 43 ans, décidant visiblement d’opter pour la franchise face à la presse. Un pessimisme toujours autant d’actualité au regard des derniers propos tenus par le coach barcelonais. «Actuellement, on ne peut signer personne, c’est la réalité. Ce serait très bien d’avoir un renfort au milieu, mais notre situation est comme ça,» regrettait, ce samedi, l’intéressé. Incapable de passer à l’action pour le moindre renfort, le Barça doit, qui plus est, gérer les convoitises de la concurrence pour certains de ses cadres. Dans cette optique, le Bayern Munich n’a, à ce titre, aucune intention de lâcher l’affaire pour Ronald Araujo.

Malgré la réticence des Culers à céder leur défenseur uruguayen (16 sélections, 1 but) et une situation contractuelle avantageuse pour l’actuel 3e de Liga, les Bavarois seraient, en effet, disposés à débourser près de 80 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Rivera. Dans le même temps, l’Arabie saoudite, bien que limitée par la nouvelle stratégie du PIF, garde toujours un oeil sur Raphinha. Enfin, décevant depuis son arrivée, Oriol Romeu est lui régulièrement cité du côté de Girona, son ancien club. Une chose est sûre, Xavi ne se fait pas d’illusions et les recrues barcelonaises devraient donc manquer à l’appel cet hiver. En attendant un possible miracle, Xavi devra lui composer sans Lamine Yamal pour se défaire, ce dimanche, de Barbastro en Coupe du Roi…