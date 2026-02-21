Liga : le Real Madrid chute à Osasuna à la surprise générale

La Liga semblait avoir basculé la semaine précédente et le Real Madrid comptait bien en profiter sur la pelouse d’Osasuna ce samedi. Après un match non sans polémique en Ligue des Champions contre Benfica, les Merengues, premiers au classement avec 61 points devant le FC Barcelone, avaient repris la tête du championnat, une première depuis la 14e journée. En face, Osasuna occupait le ventre mou du tableau, mais ne possédait que six points d’avance sur le premier relégable. Devant son public, l’objectif était donc de faire tomber le leader. Tactiquement, le coach d’Osasuna, Alessio Lisci, s’appuyait sur un 4-2-3-1. À la pointe de l’attaque, Ante Budimir faisait office de référence offensive. Sur le côté droit, le Français Valentin Rosier était présent. Aimar occupait le poste de numéro 10, et Munoz se plaçait à l’opposé. En face, Alvaro Arbeloa optait pour un 4-4-2 offensif. Tchouaméni et Camavinga étaient présents au cœur du jeu, devant une charnière centrale composée de David Alaba et Raul Asencio. Arda Güler était également de la partie avec Valverde sur l’aile droite. En grande forme après son doublé le week-end précédent, Vinicius Jr complétait le onze, associé au meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé, en attaque.

Auteurs d’une nette possession, ce sont les Madrilènes qui ont parfaitement entamé la rencontre, avec notamment des percussions de Valverde. L’Uruguayen s’est écroulé devant la surface, obtenant donc une faute et un coup franc intéressant pour son équipe (4e). À la suite de ces jolis mouvements, les visiteurs ont intensifié leur jeu en étant dominateurs, mais sans rentrer dans la surface adverse. Trop peu agressifs, les Merengues ont ensuite dû ralentir les contre-attaques d’Aimar et Munoz, prêts à faire bouillonner leur antre. Tel un animal, Courtois à continuer de sauver les siens sur sa ligne, auteur de parades splendides devant ses défenseurs (25e, 29e). Après avoir activé le réveil, Alaba aurait pu inverser le cours du jeu avec une frappe écrasée au premier poteau (31e), alors que Budimir tombait dans la surface du Real Madrid sur l’action suivante. L’assistance vidéo a donc visionné l’action et accordé un penalty au Croate. Celui-ci l’a parfaitement exécuté grâce à un contre-pied, ouvrant le score pour les siens (1-0, 38e). Juste avant la pause, Tchouameni pensait remettre les siens à égalité, mais c’était sans compter sur Herrera et ses mains de génies (45+1)

Le Real Madrid perd tout dans le second acte

En manque de repères constants, les joueurs de la capitale ne parvenaient pas à gagner la bataille dans l’entrejeu. Toujours autant ralentis par la pression des hommes en rouge, les Merengues commençaient tout doucement à perdre espoir au retour des vestiaires. Mbappé semblait dans le doute, et Vinicius Jr manquait cruellement de soutien lorsqu’il se permettait de grandes enjambées (52e, 54e). De son côté, Munoz est resté en feu sur son couloir gauche, continuant sa prestation remarquable devant son public. Osasuna a continué à développer son jeu de possession avec des joueurs techniques. Visage serré, Mbappé a cru égaliser en s’excentrant, mais l’arbitre de touche a bien levé son drapeau pour signaler le hors-jeu (71e). Valverde et les siens ont poussé, sans relâche, et fini par trouver le chemin des filets. Vinicius Junior, laissé seul aux six mètres, a envoyé le ballon dans les buts d’Herrera sans qu’il puisse intervenir (1-1, 73e).

Une égalisation capitale pour les visiteurs, mais qui n’a pas empêché l’attaque adverse de se projeter dans la surface madrilène. Un peu moins en réussite, le technicien d’Osasuna a donc privilégié le turn-over et la fraîcheur en fin de rencontre (83e). L’entrée d’Alexander Arnold a d’ailleurs failli faire basculer la rencontre, lorsqu’il a taclé à vive allure devant ses seize mètres, ce qui lui a valu un carton jaune (84e)… La suite n’était pas plus enthousiasmante pour le Real Madrid, surpris en toute fin de match. Garcia, remplacé par Budimir, a douché les espoirs merengues. À la limite du hors-jeu, le buteur a humilié Asencio avec un crochet dévastateur pour remettre Osasuna devant score (2-1, 90e). Un but étincelant, un espoir infini et une joie immense pour Osasuna. Madrid reste 2e de Liga.