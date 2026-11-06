La sortie forte de Tiémoué Bakayoko sur le PSG

Le Paris Saint-Germain ne fait plus seulement trembler la Ligue 1. Depuis son sacre en Ligue des champions, le club de la capitale a changé de dimension aux yeux de ses adversaires européens. C’est en tout cas le constat dressé par Tiémoué Bakayoko, ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et de Chelsea, dans les colonnes de L’Équipe. Selon lui, les Parisiens ont longtemps souffert d’un manque de considération sur la scène continentale, notamment face aux institutions historiques du football européen. « Pendant longtemps, les clubs pensaient qu’ils pouvaient gagner contre Paris plus facilement que contre Barcelone, le Bayern ou le Real parce qu’il manquait de l’histoire autour de ce club », a-t-il expliqué. Une perception qui aurait désormais complètement changé. « Il y a globalement eu un manque de respect, les clubs arrivaient sur le terrain en se disant que ce n’était "que" Paris. Tout a changé. Quand tu prends une volée, derrière la crainte s’installe », a ajouté l’ancien international français.

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Cette nouvelle réputation s’appuie notamment sur les performances impressionnantes du PSG depuis le début de la campagne européenne. Mardi, les hommes de Luis Enrique ont écrasé Villarreal (6-0), signant leur quatrième victoire en autant de rencontres de Ligue des champions. Avec 20 buts inscrits en quatre matchs, soit une moyenne de cinq réalisations par rencontre, Paris affiche une efficacité offensive redoutable. Avant leur démonstration en Espagne, les champions d’Europe avaient déjà largement dominé le Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2) et le FC Barcelone (4-2). Des résultats qui donnent du poids aux propos de Bakayoko, pour qui les adversaires du PSG n’abordent plus ces confrontations avec le même état d’esprit. Habitué à imposer sa domination en championnat, où il reste sur cinq titres consécutifs, le club parisien semble désormais inspirer une crainte similaire au-delà des frontières françaises.