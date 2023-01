Chelsea veut dérober une pépite du Real Madrid

Pro-actif sur le marché des transferts cet hiver, Chelsea entend bien poursuivre dans cette lignée, et même encore l’été prochain. Après les arrivées de Benoît Badiashile, João Félix, ou encore David Datro Fofana lors du mercato hivernal, les Blues cibleraient Rafa Marín, jeune défenseur central du Real Madrid Castilla. Âgé de 20 ans, Rafa Marín a disputé l’intégralité des 16 rencontres auxquelles il a participé cette saison en Primera RFEF (3e division espagnole), et figure comme l’un des piliers de l’équipe de Raúl.

Et alors que son contrat au Real Madrid expirera en juin 2024, Chelsea voudrait sauter sur l’opportunité de marché dès cet été, selon The Thelegraph. Le média britannique rapporte que le jeune espagnol pourrait être cédé pour environ de 10 M€, lui qui n’a encore jamais disputé la moindre rencontre avec les professionnels et qui était déjà pisté par Luis Campos au PSG l’été dernier.

