Barça : Ronald Koeman recalé par sa direction pour le mercato

Le FC Barcelone s'active depuis plusieurs jours pour dégraisser. L'objectif demeure limpide : trouver des liquidités et alléger la masse salariale du club. En parallèle, des départs permettront d'inscrire les nouvelles recrues comme Eric Garcia et Memphis Depay pour disputer la reprise de la Liga prévue ce week-end. Une saison qui se disputera donc sans Lionel Messi parti au PSG. Un énorme coup dur pour Ronald Koeman qui ne se trouverait pas totalement satisfait de l'effectif à sa disposition.

Selon les informations de Sport, le technicien néerlandais aurait réclamé à sa direction deux renforts. Un milieu de terrain et un attaquant seraient souhaités par le coach du Barça. Mais voilà, le président Laporta se montre inflexible sur le sujet et aurait recalé son entraîneur. La priorité reste de boucler les départs de certains joueurs et non de se renforcer. Ronald Koeman devra donc au moins patienter jusqu'au mercato d'hiver pour éventuellement renforcer son effectif. Si la situation économique du FC Barcelone le permet...