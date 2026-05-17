Menu Rechercher
Commenter 20
Ligue 1

«On a ce qu’on mérite» : Gouiri est dégoûté malgré la victoire de l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Amine Gouiri @Maxppp
Marseille 3-1 Rennes

Grâce à la belle victoire (3-1) de l’OM au Vélodrome contre le Stade Rennais, les Phocéens joueront la Ligue Europa et terminent donc à la 5e position. Au micro de Ligue 1+, Amine Gouiri n’a pas caché sa déception malgré la bonne note finale devant le public olympien. Une saison très mouvementée pour l’OM s’est conclue ce dimanche soir.

La suite après cette publicité

«C’est une saison décevante. On n’a pas réussi à remplir nos objectifs mais on avait à cœur de bien finir pour nos supporters. On voulait finir sur une bonne note. On voulait la Ligue des Champions mais on a l’Europa League. On a ce qu’on mérite. On finit 5e et ça reste une coupe d’Europe. Cela s’est joué à quelques points. On aurait pu en prendre plus ces dernières semaines. Malheureusement c’est comme ça», a déclaré l’international algérien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Amine Gouiri

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Amine Gouiri Amine Gouiri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier