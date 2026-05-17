«On a ce qu’on mérite» : Gouiri est dégoûté malgré la victoire de l’OM

Grâce à la belle victoire (3-1) de l’OM au Vélodrome contre le Stade Rennais, les Phocéens joueront la Ligue Europa et terminent donc à la 5e position. Au micro de Ligue 1+, Amine Gouiri n’a pas caché sa déception malgré la bonne note finale devant le public olympien. Une saison très mouvementée pour l’OM s’est conclue ce dimanche soir.

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«C’est une saison décevante. On n’a pas réussi à remplir nos objectifs mais on avait à cœur de bien finir pour nos supporters. On voulait finir sur une bonne note. On voulait la Ligue des Champions mais on a l’Europa League. On a ce qu’on mérite. On finit 5e et ça reste une coupe d’Europe. Cela s’est joué à quelques points. On aurait pu en prendre plus ces dernières semaines. Malheureusement c’est comme ça», a déclaré l’international algérien.