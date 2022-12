JT Foot Mercato : Lionel Messi remporte un nouveau match contre Cristiano Ronaldo

Messi brise un nouveau record

À en croire que le monde entier attendait plus le sacre de Lionel Messi que Messi lui-même. Les clichés sont désormais bien réels et les journalistes présents à l'occasion de la finale n'ont pas manqué d'immortaliser ce moment. Depuis le sacre, Léo Messi se montre très actif sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à faire partager son bonheur à ses fans. Une photo a littéralement cassé Instagram, c'est celle de lui soulevant la Coupe du Monde. Ce cliché, qui a déjà dépassé la barre des 60 millions de likes, a battu le record de la photo la plus likée de l'histoire du réseau, qui était détenu jusqu'à présent par la célèbre photo de l'œuf qui en compte environ 56 millions. Si Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec 520 millions de followers, le Portugais a donc vu la publication la plus likée de son compte être largement devancée. On rappelle que cette dernière le mettait en scène avec son rival de toujours Lionel Messi.

Pas loin du drame

L'Argentine de Léo Messi a remporté la troisième Coupe du Monde de l'histoire du pays. Pour un peuple qui l'attendait depuis plus de 30 ans, l'ambiance est complètement folle à Buenos Aires depuis quelques jours. Ce mardi a même été déclaré comme jour férié par le gouvernement argentin, mais la traditionnelle parade dans le bus impérial a failli tourner au drame. Plus d'un million de personnes étaient attendues dans les rues pour voir le défilé des héros de l'Albiceleste. Sous l'euphorie, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Ángel Di María et Leandro Paredes s'étaient positionnés à l'arrière du bus impérial en hauteur. Ces derniers, probablement distraits par la foule en délire, ont évité de justesse un câble électrique. Leandro Paredes a même perdu sa casquette à ce moment-là et avait une jambe dans le vide... Heureusement, plus de peur que de mal.

La rage de Mbappé

Kylian Mbappé n'a pas du tout digéré la finale perdue aux tirs au but. Depuis la remise du trophée du meilleur buteur du Mondial, le natif de Bondy affiche la tête des très mauvais jours. Et ce masque, le Parisien ne le quitte plus. Ça a été le cas durant quasi toute la célébration des Bleus hier avec le peuple français. Antoine Griezmann a bien tenté de lui arracher un sourire, en vain. Peut-être que le Français va le retrouver aujourd'hui puisqu'il célèbre son 24ème anniversaire en ce mardi 20 décembre. D'ailleurs, ce dernier pourrait recevoir un joli cadeau. D'après les informations du journal L'Équipe, Kylian Mbappé pourrait devenir le nouveau capitaine de l'Équipe de France, en cas de retraite internationale d'Hugo Lloris. Une juste récompense pour le natif de Bondy qui a guidé les Bleus tout au long de ce Mondial. La réponse nous ne l'aurons pas avant mars 2023, date du prochain rassemblement des Bleus.