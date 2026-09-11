Real Madrid : le vent tourne déjà pour Aurélien Tchouameni

Mine de rien, Aurélien Tchouameni fait son chemin au Real Madrid. Un club qu’il a rejoint à l’été 2022 pour 80 M€ après un passage réussi à l’AS Monaco. Cette année, le natif de Rouen entame sa cinquième saison sous le maillot merengue. Et on peut dire que c’est certainement l’année où il est le plus attendu après sa première saison où il devrait faire ses preuves après son gros transfert. En effet, l’international tricolore sort d’un exercice 2025-26 particulièrement éprouvant. Sur le terrain, il a alterné le bon et le moins bon (2 buts, 2 assists, 49 apparitions, 46 titularisations), un peu comme le reste de son équipe au final. Il n’a pas forcément très bien vécu le départ de Xabi Alonso avec lequel l’entente était bonne. Ce, même s’il n’a pas forcément eu de problèmes avec Alvaro Arbeloa.

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Mais ce changement de coach ainsi que le niveau de l’équipe et le fait de ne pas gagner de titre majeur ont provoqué d’énormes tensions dans le groupe. Le point culminant a été atteint en mai dernier lorsque Federico Valverde et Aurélien Tchouameni ont eu plusieurs altercations à Valdebebas. L’Uruguayen aurait notamment reproché au Français d’avoir notamment dévoilé des informations dans la presse. Il n’aurait pas non plus voulu lui serrer la main. Certains médias ont évoqué un coup de poing asséné par l’ancien de Bordeaux à Valverde, qui s’est blessé au front après avoir frappé une table et a eu un traumatisme crânien et des points de suture. Mais les deux principaux intéressés avaient nié. Valverde avait démenti publiquement que le milieu tricolore l’avait frappé. Quoi qu’il en soit, les Merengues avaient sévi et sanctionné les deux joueurs.

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Repartir du bon pied avec Valverde et Mourinho

Au courant de cette affaire, José Mourinho, qui a repris en main le groupe, a souhaité repartir de zéro. « Je suis arrivé avec beaucoup d’informations. J’ai été ici pendant trois ans, j’ai mes contacts, tout comme vous, en tant que presse. J’ai appris beaucoup de choses, pas seulement cette affaire Tchouameni-Federico. J’ai décidé de repartir de zéro, bien sûr depuis une position privilégiée. Je n’ai pas eu besoin de parler à Tchouameni. J’ai constaté que tout était normal. Sans être au courant du problème, quand je vois comment ils interagissent, tu ne peux même pas imaginer ce qui s’est passé la saison dernière. Ils m’ont dit que je ne devais pas intervenir, qu’il ne fallait pas exercer d’influence pour rétablir la paix. Il ne s’agit pas de paix, mais de normalité, d’amitié, de coopération. C’est comme si rien ne s’était passé.»

La Cadena SER confirme que les deux hommes se sont rabibochés. Ils savent qu’ils vont devoir collaborer à Madrid. Pour le moment, Tchouameni n’a pas vraiment pu répondre sur le terrain. Victime d’une blessure musculaire, il a manqué 29 jours de compétitions et 4 rencontres toutes compétitions confondues. Ce qui n’est pas l’idéal quand un nouveau coach arrive et qu’il faut marquer des points. D’autant que pendant tout l’été, il a été dragué par Manchester United, qui voyait en lui un renfort idéal dans l’entrejeu. Les Red Devils ne se sont pas manifestés directement auprès du Real Madrid, mais ils attendaient que la porte s’ouvre pour passer à l’offensive. Certains médias ont évoqué la volonté des Madrilènes de s’en séparer. Mais au final, Tchouameni a conservé la confiance de son club qui compte encore et toujours sur lui.

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Un mercato d’été très animé pour le Français

Le Français sous contrat jusqu’en 2028 a aussi suivi avec intérêt l’évolution du mercato merengue. Cet été, Mourinho, qui n’était pas totalement satisfait des joueurs à sa disposition, a réclamé un milieu de terrain supplémentaire. Rodri a longtemps été la priorité. Il a même été proche de signer avant de faire volte-face et de rejoindre le Barça. Une bonne nouvelle pour Tchouameni qui a un concurrent de moins dans les pattes. Mais ce sera peut-être pour plus tard. Plusieurs médias ibériques annoncent que le Special One veut absolument un milieu de terrain lors d’un des prochains mercatos. Il veut un patron. D’ici là, Tchouameni aura le temps de totalement le convaincre. Dans le groupe face à l’Inter mardi en Champions League, il a joué 11 minutes. Et les premières impressions laissées ont été plutôt bonnes selon AS.

«Aurélien Tchouameni entra en jeu, remplaçant un Trent désorienté, le milieu de terrain et partenaire de Fede Valverde contre l’Inter (…) La présence de Tchouameni, retrouvant son coéquipier Valverde sur le terrain après leur altercation en mai dernier (lundi marquait le quatrième mois depuis l’incident), apporta un certain contrôle à la fin de la rencontre.» Marca confirme et précise que le staff est content de pouvoir compter sur lui dans un article intitulé «Tchouameni, une question d’équilibre». Le média poursuit : «Mourinho et son staff célèbrent le retour du Français, qui offre un profil différent de ceux disponibles jusqu’à présent. Tchouameni est entré en jeu au Bernabéu à la place de Trent. L’expérience de l’Anglais n’a pas été concluante, et Mourinho a finalement fait entrer le milieu défensif le plus traditionnel de l’effectif, une tactique qui sera progressivement réutilisée lors des prochains matches.»

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Un retour très attendu à Madrid

Marca ajoute : «Aurélien n’est pas encore prêt à être titulaire, mais il peut certainement apporter sa contribution, notamment dans les moments difficiles comme lors du match de mardi dernier contre l’Inter Milan, où les adversaires ont exercé une pression intense pour tenter d’égaliser, un but que les Merengues ont finalement su préserver. Mourinho et son staff voient le retour progressif de Tchouameni comme une excellente nouvelle pour l’équilibre de l’équipe qui manquait jusqu’à présent d’un spécialiste défensif au poste de double pivot. Bernardo, Federico et Camavinga ont des profils différents, plus offensifs que l’ancien Monégasque, dont on attend qu’il apporte de la solidité à l’équipe une fois qu’il aura retrouvé son meilleur niveau. À ce stade, ce n’est qu’une question de temps avant que Tchouameni ne devienne un titulaire indiscutable pour Mourinho. Aurélien est le plus défensif et le plus solide dans les duels, Bernardo le plus créatif, Fede le plus dynamique et intense, et Camavinga le plus agressif dans le pressing. »

Marca conclut en ajoutant qu’il sera progressivement intégré au onze de départ. Il devrait continuer à avoir de plus en plus de temps de jeu. Cela sera certainement le cas samedi en Liga face au Rayo Vallecano. José Mourinho n’exclut rien. Pas même d’associer Tchouameni et Valverde. Il en a remis une couche ce vendredi face à la presse. «Je n’ai rien fait. Ils ont tout fait. L’empathie au sein du groupe, l’amitié, la victoire comme la défaite ensemble, le fait de quitter le terrain en colère pour soutenir ses coéquipiers… Sans aborder spécifiquement la situation Valverde-Tchouameni, le groupe est fantastique. Et dans ce cas précis, même si je n’avais rien su, au lieu de tout savoir, ils m’auraient paru être de très bons amis. Évidemment, quand Aurélien est arrivé, j’étais attentif car je devais savoir si je devais intervenir et jouer les médiateurs (il sourit), mais je n’ai rien fait. Ils ont tout réglé.» Une bonne nouvelle pour tout le monde à Madrid.