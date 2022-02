PSG : Marquinhos milite pour la prolongation de Kylian Mbappé

Présent dans Telefoot, ce dimanche matin, à deux jours du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Marquinhos (27 ans) n'a bien évidemment pas pu échapper aux questions concernant l'avenir de Kylian Mbappé qui s'apprête donc à croiser le fer avec son possible futur club. Questionné au sujet d'un possible départ du Bondynois, le défenseur et capitaine brésilien du PSG a ainsi tenu à rappeler l'importance de son coéquipier en lui envoyant un message direct.

La suite après cette publicité

«C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG déjà. Il est en fin de contrat, un moment décisif de sa vie», a tout d'abord tenu à souligner Marquinhos avant de confirmer qu'à l'instar de ses partenaires, il faisait tout pour que le numéro 7 des Rouge et Bleu reste au club : «bien sûr (qu'on lui demande de rester), il est très important pour nous, il le sent sur le terrain. Je ne connais pas sa décision. On profite un maximum pour qu’on puisse atteindre nos objectifs et on verra». Reste désormais à savoir si cet appel du pied de Marquinhos pourrait s'avérer déterminant dans la décision finale du champion du monde 2018.