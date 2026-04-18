Geronimo Rulli : « il faut être un peu fou pour jouer à l’OM »

Alors que l’OM (4e) se déplace à Lorient (9e) durant cette 30e journée de Ligue 1, Geronimo Rulli était devant les caméras de BeIN Sports pour échanger avec un ancien joueur argentin : Omar Da Fonseca. Et le consultant, n’a pas manqué de faire le clown devant le portier marseillais. Rulli a notamment évoqué la pression qu’il ressentait au bord de la Méditerranée, en expliquant le tempérament qu’il fallait avoir au Vélodrome.

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« Je peux le dire maintenant que j’ai joué plusieurs matchs depuis plus d’un an. Je pense que tous les joueurs ne peuvent pas jouer dans ce club, mais si tu as joué ici, alors tu peux jouer partout. Moi, j’essaye d’être calme sur le terrain, car cela me donne de la lucidité. Ça m’aide dans de nombreux aspects de jeu. Mais, oui, il faut être un peu fou pour jouer à l’OM » a-t-il indiqué devant Da Fonseca, en rigolant.