PSG : Lionel Messi juge la L1

Lionel Messi va découvrir la Ligue 1 dans les prochaines semaines, après avoir évolué durant tant d'années en Liga. A-t-il déjà une idée de ce qui l'attend ? En conférence de presse, il a livré un premier jugement sur le championnat français.

« Oui, je suivais ce championnat, j'ai des amis à Paris, je regardais leurs matchs et la Ligue 1. C'est un championnat qui a grandi ces dernières années, grâce à Paris notamment. Cela rend le championnat plus compétitif, et que les autres équipes se renforcent pour battre Paris. C'est une nouvelle expérience pour moi, avec de nouveaux adversaires, de nouveaux stades, mais je suis très heureux », a-t-il lancé.