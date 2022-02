Real Madrid : Marco Asensio adorerait jouer avec Mbappé

Marco Asensio a débarqué au Real Madrid en 2015 en provenance de son club formateur le RCD Majorque.Il a toujours été perçu comme un crack en devenir ou un super-sub chez les Merengues, en raison notamment de ses différentes blessures lui ayant empêché de s'installer durablement dans le onze. Buteur décisif contre Grenade le week-end dernier, d'un golazo dont il a le secret, le numéro 11 de la Casa Blanca a affirmé n'avoir jamais pensé à quitter le navire madrilène : «non, je n'y ai pas pensé. L'année de blessure a été compliquée et il n'est pas facile de retrouver le ton, mais je savais que je pouvais réaliser mon potentiel»

Lors de l'émission "El Larguero" pour la CadenaSer, il a également était interrogé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé l'été prochain : «l'avoir comme partenaire ? J'aime jouer avec les meilleurs. S'il venait, nous nous comprendrions sûrement merveilleusement.», a-t-il affirmé, visiblement pas inquiet pour son futur temps de jeu. Avant de retrouver le Français sous le même maillot, les deux hommes devront d'abord s'affronter dans moins d'une semaine en 8e de finale de Ligue des Champions. Une rencontre qu'aborde sereinement le natif de Palma : «il n'y a pas de favoris dans ce cas. Nous sommes confrontés à une grande équipe, mais nous sommes le Real Madrid et nous sommes confiants de bien faire les choses et de passer aux quarts de finale», dans des propos retranscris par Marca.