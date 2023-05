Troyes - PSG : Kylian Mbappé joue encore les pompiers de service !

La suite après cette publicité

Après la tempête vient le terrain. Voilà comment résumer le contexte parisien ce dimanche soir, au moment d’affronter Troyes pour refermer la 34e journée de Ligue 1. Sous pression du RC Lens, revenu à trois petites longueurs après sa victoire contre l’OM, et au sortir d’une nouvelle semaine mouvementée dans la capitale française, le Paris Saint-Germain était forcément attendu au tournant. Exportés à 2 heures de la Ville Lumière, les hommes de Christophe Galtier espéraient en effet retrouver un brin de splendeur au stade de l’Aube.

Rongés par l’affaire Messi, suspendu pour un voyage promotionnel en Arabie saoudite, ciblés par la gronde des supporters, lassés de soutenir une institution fragile et écorchés par les nouveaux likes polémiques de Neymar, les Parisiens se présentaient affaiblis en terres troyennes. Organisé en 3-5-2 avec Warren Zaïre-Emery et Hugo Ekitike alignés d’entrée de jeu, les Rouge et Bleu n’ont pas tardé à imposer leur supériorité. Profitant de l’apathie troyenne, bien que trop peu réaliste offensivement, le club de la capitale ne forçait finalement pas son talent pour se défaire (3-1) de l’ESTAC.

Kylian Mbappé, climatiseur de crise

Au milieu de certaines satisfactions individuelles et d’un collectif plus souverain, à relativiser avec la proposition adverse proche du néant, Kylian Mbappé en a d’ailleurs profité pour calmer la crise traversant actuellement les rangs parisiens. Non par la parole, comme beaucoup d’observateurs attendaient au cours de la semaine, mais bien en inscrivant son 24e but de la saison en Ligue 1, lui permettant, par ailleurs, de revenir à hauteur d’Alexandre Lacazette - auteur d’un magnifique quadruplé face au MHSC - au classement des meilleurs buteurs du championnat. Une réponse apportée sur la pelouse troyenne, et ce malgré un certain déchet technique et une inefficacité peu habituelle.

Crédité d’un 6 par notre rédaction, le numéro 7 du PSG a, certes, parfaitement lancé les siens d’une tête libératrice (8e). Il faisait ainsi légèrement oublier les douleurs actuellement ressenties par la formation parisienne. Une nouvelle fois trouvé dans la surface de l’ESTAC quelques minutes plus tard, le Bondynois tombait, cette fois-ci sur Gauthier Gallon, décisif sur sa ligne malgré la défaite. Symbole d’un collectif finalement trop peu réaliste sur le plan offensif (31 tirs, 12 cadrés, 3 buts), l’ancien Monégasque a ensuite fait preuve d’une imprécision coupable. Avec trois tentatives cadrées sur huit et un peu moins de la moitié de ses dribbles réussis (4/9), la star parisienne peinait à assommer une défense aux abois.

Qu’importe, l’essentiel est assuré. Fort de son 36e but de la saison en 39 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le meilleur buteur de l’histoire du club (207 réalisations), également impliqué sur la troisième réalisation des siens, a entraîné ses coéquipiers vers le 25e succès de l’exercice 2022-2023 en Ligue 1. Une victoire logique et plus que jamais essentielle dans la course au onzième titre de champion de France des Parisiens. Polémique ou non, crise ou pas, adversaire coriace ou plus tendre, Kylian Mbappé répond toujours présent. Le public aubois, qui n’a d’ailleurs pas hésité à acclamer à plusieurs reprises le champion du monde 2018, n’y trouvera rien à redire…