Coupe du Monde 2026, Uruguay : un énorme accrochage éclate entre Marcelo Bielsa et ses joueurs !

Une finale. Cette nuit, l’Uruguay va tenter d’éjecter l’Espagne de la première place dans le groupe H de cette Coupe du Monde 2026. En effet, la Celeste, qui totalise 2 points, peut prendre la tête en cas de succès face à la Roja (4 points). Elle pourrait aussi être en très mauvaise posture en cas de défaite puisque le Cap-Vert (2 points) peut prendre la deuxième place en cas de victoire face à l’Arabie saoudite (1 point). Le défi est donc de taille pour la sélection dirigée par Marcelo Bielsa. Un entraîneur qui a connu quelques remous depuis sa prise de fonctions, notamment avec certains joueurs dont le retraité Luis Suarez.

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Et visiblement, l’Uruguay est de nouveau sous tension avant d’aborder un match capital durant ce Mondial. El Espectador et Las Voces del Fútbol révèlent que plusieurs accrochages ont éclaté entre le technicien argentin et un groupe de joueurs. Il s’agit de Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde. Ces quatre éléments ont demandé à rencontrer en privé Bielsa afin de s’expliquer et de faire part de leur mécontentement concernant la manière dont ils sont traités. Ils n’en peuvent plus et l’ont fait savoir de vive voix. Ils se sont aussi plaints de la façon de s’entraîner avant de défier la Roja.

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Une mutinerie contre Bielsa

Ils ont évoqué l’intensité des entraînements mais aussi les blessures causées durant les séances entre coéquipiers et l’état de fatigue de certains d’entre eux. Ils ont insisté sur le fait qu’ils ne peuvent plus supporter cette charge de travail trop intense qui les épuise avant même de jouer les matches. Enfin, ils ont aussi parlé de ses choix tactiques, pas toujours compris. Ils ont ainsi exprimé le désir de jouer en bloc bas et de miser sur les contre-attaques face à l’Espagne. Les quatre joueurs, qui avaient décidé de s’en aller si Bielsa ne les écoutait pas ou ne cédait, n’ont pas forcément été entendus.

El Loco a ensuite réuni tout le monde et a parlé pendant 48 minutes non-stop, la tête basse. Il a donné son avis et n’a pas cédé aux exigences des joueurs, assurant qu’il souhaite jouer comme il l’entend contre l’Espagne. Il en aurait aussi profité pour faire passer quelques messages, en rappelant qu’on avait déjà tenté de le faire partir de la sélection. Après ce monologue, certains joueurs se sont levés et ont quitté la réunion sans vouloir lui parler et très agacés. Des coéquipiers ont tenté de les retenir mais ils n’y sont pas parvenus. Ronald Araujo aurait notamment déclaré : « j’espère que Dieu voudra que l’on passe, mais ça n’est plus tenable ». C’est plus que jamais la crise pour l’Uruguay !