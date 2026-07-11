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Coupe du Monde 2026 : Upamecano et Saliba absents de l’entraînement collectif

Par Kevin Massampu
1 min.
Dayot Upamecano avec l'équipe de France @Maxppp
France Espagne
winamax
1 2.30 N 3.20 2 3.10 bonus 100€

À trois jours de France-Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, Dayot Upamecano et William Saliba ne se sont pas entraînés avec le groupe de Didier Deschamps, rapporte L’Équipe. Touché au dos depuis plusieurs semaines, le défenseur d’Arsenal suit un programme aménagé qui lui permet de gérer ses entraînements. Pour le roc du Bayern Munich, il s’agirait d’une simple mesure en rapport à une douleur à un pied, sans gravité.

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Pour le reste, le groupe est au complet. Pour le début de la séance, les titulaires de la victoire contre le Maroc en 1/4 (2-0) se sont entraînés dans un groupe séparé de celui des remplaçants. Les Bleus doivent encore s’entraîner à Waltham dimanche matin, avant de quitter leur camp de base en début d’après-midi et de décoller pour Houston (Texas), lieu où se déroulera le choc face aux Espagnols.

Pub. le - MAJ le
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