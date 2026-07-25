Menu Rechercher
Commenter 3
Exclu FM Pro League

Accord trouvé entre Bruges et Francfort pour Raphael Onyedika

Par Kevin Massampu - Clinton Ayooye
1 min.
Raphael Onyedika @Maxppp

Raphael Onyedika va découvrir la Bundesliga. Comme nous vous l’avons révélé, le milieu de terrain de 25 ans est une cible de longue date de l’Eintracht Francfort, qui l’a érigé en piste prioritaire pour cet été. Selon nos informations, un accord a enfin été trouvé entre le Club Bruges et le club allemand pour une arrivée de l’international nigérian (26 sélections). Les champions de Belgique vont toucher environ 9 millions d’euros dans cette transaction.

La suite après cette publicité

Onyedika va, quant à lui, s’engager jusqu’en 2030 à Francfort après avoir passé sa visite médicale en début de semaine prochaine. Taulier de Bruges depuis son arrivée à l’été 2022, Onyedika a disputé 183 matchs pour un total de 9 buts et 6 passes décisives. Il y a notamment remporté le Championnat de Belgique (2024 et 2026) ainsi que la Coupe de Belgique (2025) et la Supercoupe de Belgique (2025).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Pro League
Bundesliga
Club Bruges
Francfort
Raphael Onyedika

En savoir plus sur

Pro League Jupiler Pro League
Bundesliga Bundesliga
Club Bruges Logo Club Bruges
Francfort Logo Eintracht Francfort
Raphael Onyedika Raphael Onyedika
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier