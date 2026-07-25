Accord trouvé entre Bruges et Francfort pour Raphael Onyedika

Raphael Onyedika va découvrir la Bundesliga. Comme nous vous l’avons révélé, le milieu de terrain de 25 ans est une cible de longue date de l’Eintracht Francfort, qui l’a érigé en piste prioritaire pour cet été. Selon nos informations, un accord a enfin été trouvé entre le Club Bruges et le club allemand pour une arrivée de l’international nigérian (26 sélections). Les champions de Belgique vont toucher environ 9 millions d’euros dans cette transaction.

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Onyedika va, quant à lui, s’engager jusqu’en 2030 à Francfort après avoir passé sa visite médicale en début de semaine prochaine. Taulier de Bruges depuis son arrivée à l’été 2022, Onyedika a disputé 183 matchs pour un total de 9 buts et 6 passes décisives. Il y a notamment remporté le Championnat de Belgique (2024 et 2026) ainsi que la Coupe de Belgique (2025) et la Supercoupe de Belgique (2025).