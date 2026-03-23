OM : à quand l’effet Habib Beye ?

L’effet Beye. Voilà ce que tous les supporters marseillais espéraient au moment de la nomination du franco-sénégalais. Appelé à la rescousse après le départ soudain de Roberto De Zerbi, l’ancien coach du Stade Rennais est, finalement, encore loin du compte. Dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1, le nouvel architecte de l’OM a ainsi subi une nouvelle déconvenue face au LOSC de Bruno Genesio. Malgré l’ouverture du score d’Ethan Nwaneri, les Marseillais ont assez logiquement rendu les armes au retour des vestiaires. Score final : 2 buts à 1 et une troisième place toujours aussi incertaine.

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Un bilan comptable décevant, une troisième place en danger

Alors oui, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome pourront se consoler, ce lundi, en observant le classement. Il faudra surtout remercier l’Olympique Lyonnais, à l’arrêt ces dernières semaines. Pour autant, au regard de la dynamique actuelle des Phocéens (3 victoires et 3 défaites depuis l’arrivée de Beye), l’optimisme n’est clairement pas de mise. Toujours aussi friable défensivement, peu inspiré offensivement et incapable d’afficher une certaine régularité, l’OM semble, aujourd’hui, plus dépendant de la maladresse adverse que maître de son propre destin. Dans une saison marquée par des terribles désillusions (élimination en phase de ligue en C1, élimination en Coupe de France), la patte Beye tarde, elle, à prendre.

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Hier, au coup de sifflet final, le public olympien n’a d’ailleurs pas hésité à siffler son nouvel entraîneur. Malgré le départ de Pablo Longoria, désormais officialisé, et les réunions entre la direction, les joueurs et les supporters, rien n’y fait. L’OM patine. L’OM déçoit. L’OM frustre. Dans ce marasme, les choix d’Habib Beye ne manquent pas de questionner les différents observateurs. Comment, à ce titre, expliquer la confiance renouvelée à Leonardo Balerdi, coupable d’une multitude de bourdes ces dernières semaines. Certes dépossédé de son brassard de capitaine, l’Argentin continue de briller par ses sautes de concentration.

Balerdi, symbole de choix discutables

Face aux Lillois, l’ancien joueur du Borussia Dortmund, crédité d’un 4 par notre rédaction, n’a d’ailleurs pas dérogé à cette triste règle. Malgré un premier acte globalement convaincant, il se montrait bien trop laxiste sur l’égalisation de Thomas Meunier. Mais Balerdi n’est pas le seul choix étrange. En attaque, la titularisation de Pierre-Emerick Aubameyang, encore en grande difficulté face aux Dogues, peut également interroger, qui plus est à l’heure où Amine Gouiri apparaît comme l’une des principales menaces avec Igor Paixao. Outre le onze de départ, les ajustements tactiques et la lecture de match d’Habib Beye a de quoi dérouter les amoureux du club phocéen.

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En première ligne ? La gestion du cas Ethan Nwaneri. Arrivé avec l’étiquette du crack, le joueur prêté par les Gunners ne semble pas vraiment au coeur des plans phocéens. Il suffit de se référer à cette 27e journée. Entré en jeu peu après le quart d’heure de jeu après la blessure de Mason Greenwood, l’Anglais de 19 ans a débloqué la situation avant de céder sa place à Hamed Junior Traoré pour les quinze dernières minutes. Pourquoi ne pas rappeler Aubameyang, transparent, sur le banc (Gouiri pouvant occuper, à ce moment du match, la position de numéro 9) ? Pourquoi ne pas faire plus confiance à un joueur qui a montré, à Lens, qu’il pouvait débloquer un match à lui seul ?

Beye déjà sous pression

Des questions, pour l’heure, laissées sans réponse. Ce dimanche, au coup de sifflet final, Habib Beye préférait lui s’en prendre aux décisions arbitrales de Monsieur Bastien. «C’est une déception. On avait une bonne opportunité au vu des résultats avant nous. On ouvre la marque. On a eu deux faits de jeu en première mi-temps qui nous sont défavorables avec cette première faute de Ngoy sur Paixao, puis Verdonk sur Greenwood. Et aussi l’intervention de Haraldsson qui me paraît dangereuse et violente. Mason ne le voit pas arriver. Monsieur Bastien a décidé de sortir que des cartons jaunes. On a marqué, ils ont égalisé et cela nous a mis un coup derrière la tête. On a jamais su contrôler le match. On n’a pas réussi à aller chercher le résultat».

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Débarqué dans la cité phocéenne avec de hautes ambitions, Habib Beye voit finalement son début d’aventure à l’OM tourner au vinaigre. Incapable d’apporter ce vent nouveau, discuté dans ses choix et finalement très peu impactant, l’ancien consultant de Canal + se voit désormais chahuté par le public phocéen, lassé de voir son équipe s’enliser dans une crise sportive. Si la trêve internationale semble donc arriver au meilleur des moments, celui qui avait fait briller le Red Star va devoir trouver les clés pour sauver ce qui reste à sauver. Pour rappel, l’OM se rendra à Monaco le 5 avril prochain et il faudrait mieux pour Beye que l’OM se réveille (ou pour l’OM que Beye se réveille).