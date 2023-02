Le Torino n’en peut plus de Nemanja Radonjic

La suite après cette publicité

Il est l’un des symboles du recrutement raté de la période Jacques-Henri Eyraud-Rudi Garcia. Que les supporters marseillais se rassurent, Nemanja Radonjic ne reviendra pas à l’OM. Prêté en début de saison au Torino avec une option d’achat (d’environ 2 M€), le Serbe a réussi de très bons débuts pour le plus grand bonheur du club italien. «Il est pratiquement déjà à nous, il y a une obligation d’achat», avait alors précisé le directeur sportif Davide Vagnati en conférence de presse.

L’euphorie aura été de courte durée. Le Toro déchante déjà. La forme du joueur n’a pas duré et voilà qu’il a peu à peu perdu sa place de titulaire acquise en début de saison. Auteur de 4 buts en 22 rencontres toutes compétitions confondues (en plus de 2 passes décisives), l’ailier n’a en revanche plus trouvé le chemin des filets depuis le 9 novembre dernier. De quoi commencer à agacer tout le monde chez les Granata, à commencer par son entraîneur Ivan Juric.

Juric critique Radonjic

«Je ne suis pas satisfait avec lui. Il doit donner plus. Il a du mal à devenir un vrai joueur. Parfois, il est bien, parfois il disparaît. C’est la grande limite du garçon. Nous allons encore attendre, mais il faut qu’il montre qu’il a envie de faire quelque chose dans le football. J’attends plus de lui» avertissait-il après le nul à domicile (2-2) contre Cremonese lundi dernier. Des propos durs qui n’augurent rien de bon pour l’attaquant de 27 ans. D’après Tuttosport, on se prépare même à son départ dès cet été.

Le quotidien indique que les conditions de l’option d’achat ont déjà été remplies mais ça n’arrange pas le Torino. «Radonjic acheté de force» titre même le quotidien, illustrant bien la frustration du club piémontais, actuellement 9e de Serie A. Comme souvent avec le joueur serbe, les déceptions prennent le dessus sur les rares satisfactions. Certaines choses ne changent pas mais ce n’est désormais plus l’affaire de l’OM, lequel récupérera en fin de saison un chèque de 2 M€ pour lui.