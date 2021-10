Xavi ouvre la porte au Barça

Actuellement entraîneur d’Al Sadd, Xavi est un des noms évoqué pour succéder à Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Interviewé par TVE en vue de la finale de la Ligue des Nations entre la France et l’Espagne dimanche soir à 20h45 (à suivre en live commenté sur notre site), l’ancien capitaine des Blaugrana s’est également exprimé sur son avenir.

« Toute offre s'évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options », a-t-il déclaré, ne fermant donc pas la porte à un possible retour à Barcelone en tant qu’entraîneur. Il y a quelques jours, Mundo Deportivo rapportait que Joan Laporta avait renoué le contact avec Xavi, après plusieurs mois sans dialogue.