PSG : Kylian Mbappé s'enflamme pour Marco Verratti

Ce vendredi soir, le PSG est allé chercher la 9e Coupe de la Ligue de son histoire en battant l'OL en finale (0-0, 6-5 aux tirs aux buts). Si la performance collective peut laisser planer quelques doutes avant la rencontre contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, le match de Marco Verratti a mis tout le monde d'accord. Auteur d'un match solide et inspiré, il a certainement été le meilleur parisien (avec une note de 7 donnée par la rédaction FM).

Absent lors de cette rencontre à cause d'une blessure à la cheville, Kylian Mbappé a suivi cette finale des tribunes et avec beaucoup d'attention. Et la performance de son coéquipier italien l'a lui aussi enthousiasmé. Sur son compte Twitter, il a été très élogieux envers le petit milieu de terrain : « si vous avez mal démarré votre journée, ceci devrait vous redonner le sourire. Crack », a-t-il écrit avant de relayer une vidéo compilation des moments forts du joueur de 27 ans. Ne reste plus qu'à retrouver ce niveau de jeu en quart de finale de la coupe aux grandes oreilles.