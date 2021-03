PSG-Barça : Neymar va jouer mais...

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va accueillir le FC Barcelone au Parc des Princes en Ligue des Champions. Absent lors du huitième de finale aller (victoire 4-1 du PSG), Neymar pourrait bien être présent.

Peu optimiste la semaine dernière, Le Parisien l'est beaucoup plus ce lundi et annonce que le Brésilien ne devrait pas débuter la rencontre, lui qui a été stoppé plusieurs semaines en raison d'une lésion du long adducteur gauche. Toutefois, il devrait entrer une trentaine de minutes face à son ancienne équipe. Cela dépendra de la tournure de la rencontre. Mauricio Pochettino veut aussi gérer tranquillement son retour à la compétition.