CdM 2022 : Chris Waddle livre les clés du match Angleterre-France

La suite après cette publicité

L'Angleterre et l'équipe de France s'affrontent ce samedi (20 heures, match à suivre sur notre live commenté) pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ces deux nations possèdent de grandes individualités mais aussi des collectifs bien huilés. Ce sera une véritable opposition de style et Chris Waddle (61 ans), ancien joueur de l'OM et désormais consultant pour la Premier League, a livré ses impressions sur ce match, et ce qui fera pencher la balance selon lui.

« Le résultat final va peut-être dépendre du joueur qui sera le plus influent au milieu de terrain, entre (Jude) Bellingham et (Antoine) Griezmann. Mais aussi, évidemment, du face à face que vont se livrer Kyle Walker et Kylian Mbappé. Si ce dernier conserve le niveau qu'il affiche depuis le début de la compétition, il fera la différence car son jeu est difficilement lisible. Tu ne sais jamais s'il va rentrer à l'intérieur, frapper ou déborder. Mais le danger, côté anglais, serait de trop se focaliser sur lui », a déclaré l'ancien Phocéen.

Pour ce quart de finale Angleterre - France, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur un doublé de Mbappé, pour remporter 90€. (cotes soumises à variation)