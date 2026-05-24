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Ligue 1

Ligue 1 : les nommés pour le trophée UNFP du joueur du mois d’avril

Par Samuel Zemour
1 min.
Esteban Lepaul célèbre un but avec le Stade Rennais @Maxppp

L’UNFP a dévoilé les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur du mois d’avril en Ligue 1, avec trois joueurs nommés pour la première fois cette saison. Estéban Lepaul, auteur d’un mois d’avril impressionnant sous les couleurs du Stade Rennais, figure parmi les candidats après avoir inscrit quatre buts et délivré une passe décisive. Avec 21 réalisations cette saison, le Rennais a terminé meilleur buteur du championnat, une première pour un joueur hors Paris Saint-Germain depuis Alexandre Lacazette en 2015.

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UNFP
Dernière ligne droite en @Ligue1 et trois joueurs ont choisi le bon moment pour briller ✨

Valentín Barco 🔵⚪️

Matías Fernández-Pardo 🔴

Estéban Lepaul 🔴⚫️

Ils sont nommés pour le Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆

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#TropheesUNFP
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Le jeune attaquant du LOSC, Matias Fernandez-Pardo, auteur de trois buts le mois dernier, est également en lice après une fin de saison décisive pour les Dogues, qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Enfin, le défenseur argentin Valentín Barco complète cette liste grâce à ses performances remarquées avec le RC Strasbourg Alsace. Déjà nommé parmi les meilleurs espoirs de Ligue 1, Barco aimerait un trophée individuel avant de quitter Strasbourg cet été pour rejoindre Chelsea.

Pub. le - MAJ le
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