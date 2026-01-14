Chelsea : Liam Rosenior va trancher pour 2 indésirables

Nommé récemment à la tête de Chelsea, Liam Rosenior s’apprête à prendre une décision lourde de conséquences concernant deux joueurs mis à l’écart depuis de longs mois, Raheem Sterling et Axel Disasi. Selon les informations du Guardian, le technicien anglais prévoit de s’entretenir personnellement avec les deux indésirables avant de trancher définitivement sur leur avenir à Stamford Bridge. En pleine préparation de la demi-finale aller de Carabao Cup face à Arsenal, Rosenior reconnaît ne pas encore avoir eu le temps de se pencher en profondeur sur leurs situations respectives. « J’ai eu énormément de choses à gérer. Je suis là depuis trois jours, c’est seulement mon quatrième jour au poste. Je vais avoir des conversations avec eux. Raheem a eu une carrière exceptionnelle, j’ai un immense respect pour lui, et Axel est un joueur que j’ai vraiment apprécié depuis longtemps », a confié le coach de 41 ans, avant d’ajouter : « mais à l’instant T, avec le nombre de matches que nous avons, je n’ai pas encore abordé ce sujet. Je le ferai dans les prochains jours. »

Placés sur la liste des transferts depuis l’été dernier, Sterling et Disasi n’ont pas disputé la moindre minute avec l’équipe première cette saison. Si le cas de l’ailier anglais est compliqué par un contrat courant encore sur 18 mois, avec un salaire estimé à près de 325 000 livres par semaine, celui d’Axel Disasi illustre davantage la mise à l’écart sportive opérée par les Blues. Indésirable sous les ordres d’Enzo Maresca la saison passée, le défenseur international français a été relégué avec la réserve et n’a rejoué que récemment avec les U21, lors d’une victoire face à Reading (4-1). Arrivé à Chelsea en août 2023, l’ancien joueur du Paris FC, de Reims et de Monaco a pourtant disputé 61 rencontres sous le maillot londonien, avant d’être prêté à Aston Villa en deuxième partie de saison dernière, où il avait pris part à dix matches sous la direction d’Unai Emery. Désormais, le natif de Gonesse ne souhaite plus s’éterniser à Londres et, selon nos informations, un départ dès cet hiver est clairement envisagé.

Rosenior pour convaincre les joueurs ?

Dans ce contexte, Rosenior n’a pas totalement fermé la porte à un éventuel retour des deux joueurs dans le groupe, même si la tendance reste à un départ. « Je dois avoir une conversation avec eux. Je dois aussi parler avec le club. Je dois établir une liste de priorités et avancer étape par étape. Tout est allé très vite », a-t-il expliqué, conscient de la complexité des dossiers. L’entraîneur souhaite d’abord observer l’ensemble de son effectif avant de valider ou non la nécessité de recruter. « La première chose que j’ai dite aux joueurs, c’est que je voulais évaluer les éléments les plus importants, c’est-à-dire ceux qui sont déjà ici », a-t-il poursuivi, laissant entendre que certaines surprises pourraient encore émerger en interne. Une approche pragmatique, alors que Chelsea ne prévoit pas une activité intense sur le marché avant la fermeture du mercato, tout en restant à l’affût d’opportunités. Pour Axel Disasi, l’avenir semble toutefois s’écrire loin de Stamford Bridge.

En manque total de temps de jeu en Premier League, le défenseur central de 27 ans avait même tapé dans l’oeil de l’AS Rome. Gian Piero Gasperini apprécie particulièrement son profil athlétique et son vécu du très haut niveau, notamment avec l’équipe de France. L’entraîneur italien pousserait en interne pour son arrivée, convaincu qu’il pourrait rapidement s’adapter à ses principes de jeu et renforcer l’arrière-garde romaine. Du côté du joueur, cette option italienne était étudiée avec sérieux. Un prêt dès le mois de janvier est actuellement à l’étude entre Chelsea et la Roma, une formule qui permettrait à Disasi de retrouver du rythme et de se relancer, comme il avait su le faire à Aston Villa. Reste désormais à savoir si Liam Rosenior, après ses échanges annoncés, choisira de tourner définitivement la page ou de laisser une ultime chance à un joueur qui, lui, a déjà fait son choix.