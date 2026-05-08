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Real Madrid : certains joueurs dormaient pendant les séances de Xabi Alonso…

Par Josué Cassé
Xabi Alonso sur le banc du Bayer @Maxppp

Alors que l’altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde continue de choquer l’Espagne, Marca a publié, ce vendredi, de nouvelles révélations sur le vestiaire madrilène. Cette fois-ci elles concernent l’ère Xabi Alonso et reflètent les maux actuellement traversés par les Merengues.

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D’après le média espagnol, certains cadres faisaient, en effet, semblant de dormir tandis que d’autres passaient les séances à chuchoter et ricaner lors des séances d’analyse vidéo et de mise en place tactique.

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