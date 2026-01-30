Mercato : l’OL tient une nouvelle piste pour son attaque

Endrick ne sera peut-être pas le seul attaquant de pointe à débarquer à l’OL cet hiver. Martin Satriano parti du côté de Getafe, il reste une place à prendre dans ce groupe, qui vivra une seconde partie de saison intense entre la course au podium en Ligue 1, et la Ligue Europa où les Gones ont terminé 1ers de la phase de championnat. Ils peuvent nourrir de grandes ambitions dans cette compétition. Le nom de Roman Yaremchuk (30 ans) est sorti ces derniers jours et les négociations sont en très bonnes voies avec l’Olympiakos pour boucler sa venue.

Un prêt avec option d’achat de 4 M€ est évoqué pour celui qui a inscrit 4 buts en 16 rencontres. Un autre profil est dévoilé ce matin par la presse néerlandaise en la personne de Thijs Dallinga (25 ans). D’après Voetbal, des discussions sont en cours avec Bologne concernant l’ancien Toulousain, lequel a perdu sa place de titulaire cette saison (4 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues). L’attaquant serait très intéressé à l’idée de revenir en Ligue 1 mais des clubs espagnols et allemands sont également à l’affût.